В Киеве студенты НАУ протестуют из-за неотапливаемых аудиторий

В Киеве студенты Национального авиационного университета (НАУ) митингуют из-за холода в учебных аудиториях. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

«В Киеве студенты НАУ устроили митинг возле ректората. Требуют дистанционного обучения из-за холодных аудиторий. К примеру, в 8 корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса», — говорится в сообщении.

До этого четыре района украинской столицы остались на два дня без отопления и горячей воды из-за внеплановых технических работ на одном из теплоисточников Киева. Ремонт проходил на теплоисточнике, обеспечивающем горячей водой и отоплением часть Печерского, Днепровского, Голосеевского и Соломенского районов.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с руководством страны новые меры военной помощи ВСУ для ведения боевых действий в зимний период.

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