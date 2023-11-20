Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос показал отношение американцев к палестинцам и России

YouGov: жители США стали лучше относиться к палестинцам, но хуже — к России

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показал, что отношение жителей США к палестинцам улучшилось, а отношение американцев к России ухудшилось. Исследовался период между 2006 и 2023 годом.

У респондентов спрашивали, считают они влияние разных игроков на ситуацию в мире преимущественно положительным или преимущественно отрицательным. Так, значительно сократился разрыв между теми, кто рассматривает роль палестинцев в мире как негативную и как позитивную.

Российская Федерация же продемонстрировала самый значительный рост негатива за исследуемый период. РФ по преобладанию отрицательного отношения над положительным опустилась ниже КНДР, палестинского движения ХАМАС и ливанского шиитского движения «Хезболла». При этом Россия находится на одном уровне с Ираном. Таким образом, РФ показала самый значительный рост негатива за исследуемый период.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что стабилизации отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией не будет, пока Вашингтон пытается говорить с Москвой с позиции силы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее американский журналист назвал главную причину конфликта США с Россией.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий