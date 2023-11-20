Опрос показал отношение американцев к палестинцам и России

Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показал, что отношение жителей США к палестинцам улучшилось, а отношение американцев к России ухудшилось. Исследовался период между 2006 и 2023 годом.

У респондентов спрашивали, считают они влияние разных игроков на ситуацию в мире преимущественно положительным или преимущественно отрицательным. Так, значительно сократился разрыв между теми, кто рассматривает роль палестинцев в мире как негативную и как позитивную.

Российская Федерация же продемонстрировала самый значительный рост негатива за исследуемый период. РФ по преобладанию отрицательного отношения над положительным опустилась ниже КНДР, палестинского движения ХАМАС и ливанского шиитского движения «Хезболла». При этом Россия находится на одном уровне с Ираном. Таким образом, РФ показала самый значительный рост негатива за исследуемый период.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что стабилизации отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией не будет, пока Вашингтон пытается говорить с Москвой с позиции силы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее американский журналист назвал главную причину конфликта США с Россией.