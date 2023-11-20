На финской АЭС «Олкилуото-3» устранены неисправности

Финская АЭС «Олкилуото-3», прервавшая работу из-за неполадок в энергоблоке, готовится к возобновлению выработки электроэнергии уже 21 ноября. Об этом сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.

«Ожидается, что АЭС вернется к выработке [энергии] в полдень 21 ноября. Инцидент не оказал никакого влияния на ядерную безопасность», — говорится в сообщении.

19 ноября стало известно, что финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности в турбине.

После введения в эксплуатацию третьего блока в апреле 2023 года АЭС «Олкилуото» стала производить около 30% электроэнергии в Финляндии.

В 2022 году жители Финляндии из-за энергетического кризиса заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной роста цен назывался конфликт на Украине и остановка поставок энергоресурсов из России.

Ранее в МИД РФ допустили полное закрытие границы со стороны Финляндии.