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Хирурги восстановили лицо 14-летнему школьнику после раны от бензопилы

В Нижегородской области врачи восстановили подростку лицо, порезанное бензопилой

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В Нижнем Новгороде хирурги провели сложную операцию и восстановили лицо школьнику, которого ударило работающей бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы.

Несчастный случай произошел 8 ноября, подросток помогал родственникам пилить деревья, когда в лицо ему отлетела включенная бензопила. Инструмент повредил нос, рот с губами и предплечья мальчика.

Его доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали обширные рваные раны, мальчика перевезли в областную больницу. Более суток пациент провел в отделении реанимации, врачам удалось стабилизовать состояние подростка, после чего хирурги приступили к проведению пластической операции, ребенку восстановили форму носа и губ.

Хирургическое вмешательство длилось более трех часов, спустя 12 дней после получения травмы школьник был выписан на амбулаторное лечение и уже вернулся к занятиям.

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