В Подмосковье организуют активности в зимний период

Приближается начало зимнего сезона, а это значит, что участников проекта «Активное долголетие» ждут увлекательные экскурсии, катание на коньках, лыжах, керлинг, в упряжках и даже сноуборд, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Самым посещаемым занятием круглый год является скандинавская ходьба. Ее посещают более 24 тысяч долголетов ежегодно. Всего же проект объединил более 282 тысяч жителей Подмосковья старшего поколения», - заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В Министерстве социального развития Подмосковья дополнили, что зимой участников проекта «Активное долголетие» ждут новогодние экскурсии, различные мастер-классы, на которых можно сделать новогодние подарки близким своими руками, а также поездки на Международную выставку-форум «Россия».

Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.