Подсчитано число туристов, посетивших Россию по электронной визе

Более 120 тыс. иностранных граждан из более чем 50 стран успели воспользоваться единой электронной визой (ЕЭВ) для поездки в Россию с августа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

«В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тыс. иностранцев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили высокий спрос у иностранцев на данную услугу. В МИД отметили, что изначально визовые центры открывались только в тех странах, где наблюдалось особенно большое количество желающих получить российские визы.

«При этом интерес к поездкам в Россию у граждан стран ЕС по-прежнему сохраняется: например, по итогам 2023 года прогнозируется рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — добавили в консульском департаменте.

В российском министерстве иностранных дел также пообещали ответить зеркально на враждебные шаги Лондона в визовой сфере.

Ранее стало известно, что Россия закрывает четыре визовых центра во Франции.