Врач объяснила, как выстроить правильное питание

Понятие «правильное питание» подразумевает включение в свой рацион продуктов, в которых содержатся белки, жиры, углеводы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина.

Она уточнила, что при построении питания важно учитывать образ жизни человека. По ее словам, в рацион важно включать животные и растительные белки.

«Представители животных белков — мясо, рыба, птица, морепродукты, яйцо, творог. Представители белков растительного происхождения — это все злаки, крупы, в хлебе, в муке, вся выпечка практически, что из муки выполнено, это тоже углеводы, которые содержат белки растительного происхождения», — объяснила врач.

Кроме того, эксперт напомнила, что существуют также животные и растительные жиры.

«Бобовые и растительные масла — оливковое, растительное, хлопковое, кунжутное. Их небольшая часть должна присутствовать в рационе питания», — отметила Щетинина.

Говоря об углеводах, диетолог посоветовала включать в рацион сложные углеводы. Они, в том числе, содержатся в кашах, крупах и бобовых культурах.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что у людей, которые потребляют недостаточное количество жиров, может развиться авитаминоз. Кроме того, недостаток жиров может грозить появлением проблем с обменом веществ, продолжил врач. По его словам, это объясняется тем, что липиды участвуют в построении клеточных мембран.

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