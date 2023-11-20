Названо число россиян, оставшихся без света из-за непогоды

В семи российских регионах из-за непогоды около 71 тыс. потребителей остались без света, передает ТАСС, ссылаясь на данные Минэнерго России по состоянию на 07:00 (мск).

Речь идет о Красноярском и Алтайском краях, республиках Крым и Хакасия, а также Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В Кузбассе без электроснабжения оставались потребители ПАО «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго-РЭС» (31,6 тыс) , ООО «КЭнК» (41,7 тыс.), ОАО «РЖД» (7,3 тыс.). Компании проводят аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 07:00 мск в Кемеровской области отключены 10,4 тыс. чел.

В Алтайском крае без электроснабжения остаются 2,5 тыс. человек, в Красноярском крае — 35 тыс., в Крыму отключены 6,8 тыс. потребителей.

В Новосибирской области без электроснабжения остаются 194 человека, в Республике Хакасия — 271, в Иркутской области — 16 тыс.

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