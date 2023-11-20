В Австрии водители пнули и облили водой экоактивистов

Экологические активисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение») пожаловались, что во время акции в австрийской Вене 20 ноября столкнулись с насилием со стороны местных водителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения экоактивистов в соцсетях.

«Обливают водой, пинают, наезжают на машине. Мы понимаем разочарование водителей. Но насилие — это не выход», — считают активисты.

Акция, прошедшая в понедельник, парализовала движение машин на нескольких трассах в Вену. Более 70 активистов приклеили себя на дорогах, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, и требовали от австрийских властей выполнения 93 рекомендаций Совета по климату, включая отмену субсидирования сфер, связанных с ископаемым топливом.

По предварительной информации, с насилием со стороны водителей активисты столкнулись на трассе А2. До этого на ней во время акции образовались пробки длиной свыше 10 км.

В сентябре движение Letzte Generation пыталось помешать проведению Берлинского марафона. Активисты отметились своими перформансами и в Великобритании, где МВД сочло их «экоидиотами».

Ранее экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота в Берлине.