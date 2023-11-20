В Польше рассказали, на чем должно экономить правительство

66% поляков считают, что новое правительство страны должно экономить на себе. Об этом свидетельствуют результаты опроса лаборатории United Surveys.

Отмечается, что две трети поляков считают необходимым сократить количество заместителей министров и полномочных представителей правительства. При этом 28,5% респондентов придерживаются противоположного мнения. Еще 55% участников опроса считают, что необходимо сократить зарплаты министров и заместителей министров.

Больше 28% участников опроса считают, что для экономии правительству необходимо отказаться от крупных инвестиционных проектов, таких как CPK (Центральный коммуникационный порт в Барануве. — «Газета.Ru») или от атомной электростанции. Меньше всего опрошенных (12,3%) полагают, что нет необходимости ограничивать закупки оружия.

До этого президент Польши Анджей Дуда предостерег новое правительство от экономии средств на оборону страны.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.