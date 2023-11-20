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Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму из-за влияния Эль-Ниньо

Вильфанд: наступающая зима в России будет теплой из-за нагревания Тихого океана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Предстоящая зима в России ожидается теплой. В центре страны и европейской части, в том числе в Москве, температура воздуха будет в пределах или выше нормы, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с телеканалом «360» он назвал определяющим фактором потепления такое природное явление, как Эль-Ниньо.

Термином Эль-Ниньо называют явление, когда экваториальная часть Тихого океана теплеет более, чем на 3 градуса. Как пояснил Вильфанд, при этом в атмосферу выделяется большое количество экваториального тропического тепла, что в глобальном смысле обеспечивает высокую температуру.

Однако это не значит, что тепло будет везде, подчеркнул синоптик. По его словам, в данном случае речь идет именно о центре европейской части России и Москве.

«При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская, — добавил Вильфанд. — Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем [показателе температуры] около и выше нормы, то есть [ожидается] не холодная зима».

На этой неделе, по словам научного сотрудника Гидрометцентра, сохранится холодная январская погода: ночью температура воздуха составит 9-10 градусов ниже нуля, в регионе – до 13 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться максимум до 5-7 градусов ниже нуля.

В конце недели ожидается небольшое потепление, так как центр европейской части России приблизится к циклону, и воздушные массы будет перемещаться с юга.

В пятницу в столице выпадет снег, высота покрова превысит 5 см. В субботу и выходные слегка потеплеет – до 2-3 градусов ниже нуля в дневные часы. Но на следующей неделе снова станет холоднее, а снег сохранится до конца месяца, пообещал синоптик.

Напомним, в выходные в Москве и большей части регионов средней полосы России ночью наблюдались зимние морозы. К концу недели москвичам обещали потепление.

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