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На Украине уволили главу Госспецсвязи и его заместителя

Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору

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Стрингер/РИА Новости

Правительство Украины уволило председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, также с должности был снят заместитель Щиголя Виктор Жора. Он курировал вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дмитрий Маковский будет временно исполнять обязанности главы Госспецсвязи. По информации украинских СМИ, ранее он занимал должность первого заместителя руководителя этого ведомства.

17 ноября стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

До этого был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины.

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