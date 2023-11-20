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В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главное управление МЧС по Свердловской области распространило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в регионе. Такое предупреждение опубликовано в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с» — сказано в сообщении ведомства.

Главк регионального МЧС призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Накануне синоптики назвали регионы РФ, где в ближайшие дни ожидается опасная погода. В список вошли Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Томская области, Краснодарский край, Красноярский край, Республики Крым и Хакасия.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть жертвы и пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Красноярском у больницы сорвало крышу из-за непогоды.

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