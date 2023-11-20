В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Главное управление МЧС по Свердловской области распространило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в регионе. Такое предупреждение опубликовано в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с» — сказано в сообщении ведомства.

Главк регионального МЧС призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Накануне синоптики назвали регионы РФ, где в ближайшие дни ожидается опасная погода. В список вошли Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Томская области, Краснодарский край, Красноярский край, Республики Крым и Хакасия.

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