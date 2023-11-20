В России собрали успешные примеры обращения с промышленными отходами

В России появился альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в отраслях промышленности. Его создал Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом. Альбом объединил примеры различных производств по утилизации вторичных ресурсов и их использовании в качестве вторсырья, сообщает телеканал «360».

Аналогичный альбом, только по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), РЭО создал в 2021 году, напомнил гендиректор оператора Денис Буцаев. По его словам, собранными данными пользуются власти разных субъектов страны.

«Уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в отраслях промышленности будет также позитивно встречен заинтересованными лицами и повысит осведомленность организаций в опыте использования вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов», — добавил Буцаев.

В альбоме собраны технические решения по обращению с отходами в самых разных промышленных отраслях – металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса и других. Всего в него вошли 25 реализованных проектов и еще 3 проекта, которые еще находятся в стадии проектирования.

Напомним, РЭО также начал внедрять технологию удаленного мониторинга объектов обращения с ТКО при помощи дронов. Эту схему будут испытывать в Московской и Нижегородской областях.

Российские ученые ранее упростили обработку вторсырья за счет аэродинамического диспергатора.