Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России собрали успешные примеры обращения с промышленными отходами

РЭО создал альбом типовых решений по обращению с промышленными отходами

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

В России появился альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в отраслях промышленности. Его создал Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом. Альбом объединил примеры различных производств по утилизации вторичных ресурсов и их использовании в качестве вторсырья, сообщает телеканал «360».

Аналогичный альбом, только по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), РЭО создал в 2021 году, напомнил гендиректор оператора Денис Буцаев. По его словам, собранными данными пользуются власти разных субъектов страны.

«Уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в отраслях промышленности будет также позитивно встречен заинтересованными лицами и повысит осведомленность организаций в опыте использования вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов», — добавил Буцаев.

В альбоме собраны технические решения по обращению с отходами в самых разных промышленных отраслях – металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса и других. Всего в него вошли 25 реализованных проектов и еще 3 проекта, которые еще находятся в стадии проектирования.

Напомним, РЭО также начал внедрять технологию удаленного мониторинга объектов обращения с ТКО при помощи дронов. Эту схему будут испытывать в Московской и Нижегородской областях.

Российские ученые ранее упростили обработку вторсырья за счет аэродинамического диспергатора.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий