В Госдуме оценили идею загрузить зачетки и студенческие билеты на «Госуслуги»

Проект, предполагающий оцифровку студенческих билетов и зачетных книжек, скорее всего, понравится студентам российских вузов. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделилась член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

«Это позволит в режиме онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов», — отметила депутат.

Однако она уточнила, что электронные документы не отменяют обычные, поэтому студенты смогут пользоваться и «корочками», и смартфоном.

13 ноября сообщалось, что на портале государственных услуг появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. В Минцифры уточняли, что новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

Эти документы позволят пройти на территорию университета, отслеживать свою успеваемость, а также приобрести билеты со скидкой на поезда дальнего следования, электрички, оформить льготный проездной на городской транспорт, не предъявляя при этом бумажных документов.

Ранее сообщалось, что каждый пятый студент в России готов работать нелегально.