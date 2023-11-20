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Россиян предупредили о вреде некоторых каш

Эндокринолог Лебедева: манная и кукурузная крупы не приносят пользу организму

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Shutterstock

Манная крупа не приносит пользы организму. Об этом предупредила в своем Telegram-канале эндокринолог Диляра Лебедева.

Манная крупа — это мелко перемолотая пшеница, в которой большое количество крахмала. Вообще манка состоит на 70% из крахмала. Она может спровоцировать скачок уровня сахара в организме, при этом поджелудочная железа получит дополнительную нагрузку, так как вырабатывает инсулин в большом объеме.

Также приносит вред здоровью кукурузная крупа, отметила доктор. Все дело в том, что она значительно повышает сахар в крови, потому что сама содержит большое количество глюкозы. А еще из-за кукурузной каши можно быстрее набрать лишний вес.

А вот овсяная крупа быстрого приготовления почти не содержит питательных веществ, отметила врач. В таких кашах нет клетчатки. А еще блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также набор лишнего веса, заключила эндокринолог.

До этого британский благотворительный фонд Diabetes UK предупредил, что хлопья, обжаренные мюсли и некоторые бутерброды — неудачные варианты для завтраков.

По словам специалистов, готовые завтраки типа хлопьев и мюсли могут содержать вредные добавки в виде сахара и насыщенных жиров. Они провоцируют различные заболевания, в том числе диабет и проблемы со здоровьем сердца и сосудов.

Ранее нейробиологи выяснили, как голод воздействует на мозг.

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