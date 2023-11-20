Польские перевозчики начали блокировать гуманитарные грузы для Украины

Польские перевозчики начали препятствовать прохождению гуманитарных грузов и цистерн с горючим, заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, посетивший накануне границу.

«Сегодня целый день с командой на границе: Краковец-Корчёва и Рава-Русская — Гребенное. На первом пункте пропуска заблокированы 1,2 тыс. грузовиков, на Гребенном — 500», — рассказал Деркач.

По его словам, сотрудники доставили на пункты еду, воду и медикаменты.

«На очереди — водители, заблокированные перед «Дорогуском». Там ситуация не менее критична — более 1,2 тыс. грузовиков в очереди», — рассказал Деркач.

Замминистра добавил, что информация о заблокированном транспорте немедленно передается польским коллегам.

«Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов», — пояснил Деркач.

По сообщению издания «Страна.ua», на Украине из-за блокировки пунктов пропуска уже наблюдаются перебои с продовольствием.

В начале ноября польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу.

Ранее на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.