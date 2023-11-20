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В Подмосковье девочка сломала позвоночник в картинг-центре

В Подмосковье ребенок сломал позвоночник во время празднования дня рождения

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Depositphotos

В Подмосковье день рождения 12-летней девочки закончился сломанным позвоночником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Клине. Вместе с матерью и друзьями школьница отправилась в картинг-центр. Там девочка не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который стоял к ней спиной, после чего мужчина упал на ребенка.

Шестиклассница пожаловалась на боль в спине, но все же решила продолжить празднование. Только спустя два часа мать отвезла дочь в больницу. Медики диагностировали перелом нескольких позвонков.

На данный момент ребенок находится в травматологическом отделении. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу с оторванным во время драки пальцем.

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