Вышедший из российского порта турецкий сухогруз ударился о волнорез и затонул

В Турции после шторма затонул сухогруз Kafkametler. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликая.

Инцидент произошел накануне утром, после шторма в провинции Зонгулдак. Сухогруз направлялся из российского порта в порт провинции Измир.

Во время поездки капитан сообщил, что судно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. В результате сухогруз ударился о волнорез и затонул.

Известно, что на борту были 12 членов экипажа с гражданством Турции, с ними установить связь не удалось. По словам министра, погодные условия не позволили начать поиски сразу, но, если погода улучшится, специалисты приступят к операции.

На данный момент из-за погоды в 17 провинциях страны объявлен самый высокий уровень опасности.

Ранее у берегов Турции сухогруз Pallada разломился пополам.