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Сильнодействующие психотропные препараты начали пропадать из аптек в России

РБК: психотропные препараты начали пропадать из российских аптек

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Shutterstock

Из российских аптек стали постепенно пропадать сильнодействующие психотропные препараты из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в основном уменьшилось количество лекарств от эпилепсии, транквилизаторов, а также других препаратов, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний.

Это связано с тем, что с 1 сентября правила их продажи ужесточились. Теперь аптекам недостаточно иметь лицензию для торговли сильнодействующими психотропными препаратами. Помимо нее, у них также должно быть специальное разрешение, которое необходимо получать на каждую точку продажи, а не на юридическое лицо. Также такие лекарства должны храниться по определенным правилам и подвергаться регулярному учету.

Все эти условия вынуждают аптеки постепенно выводить психотропные препараты из оборота.

До этого руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным.

Ранее ученые доказали, что дешевые лекарства помогают от мигрени не хуже дорогих.

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