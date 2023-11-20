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Йеменские хуситы захватили в Красном море судно японского оператора

Kyodo: оператором захваченного хуситами судна была японская компания

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Fawaz Salman/Reuters

Йеменские хуситы захватили в Красном море судно Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen. Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что собственником захваченного судна является британская компания. 25 членов экипажа судна являются уроженцами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии.

До этого Израиль осудил захват хуситами судна и обвинил в нападении Иран.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, посчитав его израильским. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее хуситы заявили, что будут обращаться с захваченным экипажем по законам ислама.

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