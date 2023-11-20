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Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Россию

МЧС РФ: группа из 117 эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

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Максим Блинов/РИА Новости

В Москву прилетел самолет МЧС России, на борту которого находилась группа россиян, которая накануне была эвакуирована из сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Самолет Ил-76 выполнял спецрейс из Каира и совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Всего на борту судна находились 117 россиян, которые были эвакуированы в Египет через КПП «Рафах».

В МЧС подчеркнули, что часть эвакуированных поехали к родственникам, а остальных направили в пункты временного размещения в подмосковных городах Клин и Волоколамск.

Всего в Россию прилетели из Египта уже 525 россиян, добавили в министерстве.

19 ноября МИД РФ сообщил, что 558 россиян из 900 были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что 408 россиян уже прилетели в Россию самолетами МЧС из Египта.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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