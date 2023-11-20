Хуситы собираются обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Представитель политбюро военизированной группировки «Ансар Алла» заявил, что захватившие судно Galaxy Leader хуситы будут следовать мусульманским канонам в отношении экипажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно Galaxy Leader было захвачено повстанцами-хуситами 19 ноября. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждали, что оно было захвачено ополченцами «по иранской прихоти». На борту находятся 25 членов экипажа из Украины, Филиппин, Болгарии и Мексики, израильтян на корабле нет.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила нападение хуситов на судно Galaxy Leader в Красном море. Согласно данным израильских военных, судно следовало из Турции в Индию с международным гражданским экипажем и без израильтян на борту. Судно зарегистрировано на британскую компанию под флагом Багамских островов. По информации The Times of Israel, частично оно принадлежит израильскому магнату Аврааму Унгеру. На момент захвата судно находилось в аренде у японской компании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

В вооруженном конфликте также участвуют хуситы из Йемена и группировка «Хезболла» из Ливана. Север Израиля регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны Ливана. 31 октября представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что Йемен трижды наносил удары по территории Израиля баллистическими ракетами и беспилотниками, но о последствиях этих ударов не сообщалось.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что сбили беспилотник США MQ9.