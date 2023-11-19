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Старшеклассник получил пожизненный срок за нападение на учителя из-за плохой оценки

Washington Post: в США школьник получил пожизненный срок за нападение на учителя

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Depositphotos

В штате Айова огласили приговор двум 18-летним ученикам старшей школы, юноши напали на учителя из-за плохой оценки. Об этом сообщает Washington Post.

Нападение произошло в штате Айова в 2021 году, педагог старшей школы Нохема Грабер преподавала испанский язык, из-за плохих оценок у женщины возник конфликт с одним из учеников выпускного класса.

Подросток вместе с другом выследил учительницу, юноши напали на нее, они жестоко избили женщину бейсбольной битой и угнали ее трейлер. Пострадавшую нашли спустя несколько часов, врачам не удалось спасти женщину.

Подростков задержали, судебное разбирательство длилось более двух лет, опрашивались одноклассники нападавших, педагоги школы и случайные свидетели произошедшего.

Один из юношей раскаялся в содеянном и был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Его подельник получил аналогичное наказание без возможности помилования.

Ранее юноша четыре года планировал вооруженное нападение из ненависти к человечеству.

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