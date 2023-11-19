Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани начали получать выплаты

Жильцам, пострадавшим в результате обрушения двух подъездов дома на Привокзальной площади в Астрахани, начали переводить выплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты», — написал глава региона.

Бабушкин добавил, что дал поручение организовать работу комиссии по определению ущерба, которая определит размер финансовой помощи. Кроме того, специалисты оценят стоимость утраченного имущества и жилплощади, после чего муниципальные власти предложат гражданам либо готовые квартиры на замену, либо материальную компенсацию.

Жилой дом частично обрушился в Астрахани 16 ноября. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Ранее в Астрахани после ЧП в доме пожаловались на канализацию.