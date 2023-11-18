Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвич попытался сдать в ломбард соседский робот-пылесос

Прокуратура: судимый москвич попытался сдать в ломбард соседский робот-пылесос

Ранее судимый москвич попытался сдать в ломбард украденный у соседей робот-пылесос. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемый со своего балкона увидел распахнутое настежь окно соседней квартиры. Он перелез через перила, а затем по крыше пристройки, прилегающей к дому, подошел к открытому окну, убедился, что в квартире никого нет, проник в жилое помещение и похитил робот-пылесос», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что попытка выручить средства за чужую технику провалились из-за того, что устройство было неисправным. Узнав об этом, 20-летний подозреваемый выкинул его в мусорный бак.

Уголовное дело по факту инцидента направлено в суд.

До этого неизвестные устроили стрельбу у банка в центре Москвы и украли 300 млн рублей. Около 7 млн удалось спасти, так как деньги выпали из сумки. Грабители обстреляли курьеров из травматического пистолета, один из них получил травмы. После нападения злоумышленники скрылись на Mercedes

Ранее мужчина украл десятки iPhone, чтобы купить машину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий