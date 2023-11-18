Москвич попытался сдать в ломбард соседский робот-пылесос

Ранее судимый москвич попытался сдать в ломбард украденный у соседей робот-пылесос. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемый со своего балкона увидел распахнутое настежь окно соседней квартиры. Он перелез через перила, а затем по крыше пристройки, прилегающей к дому, подошел к открытому окну, убедился, что в квартире никого нет, проник в жилое помещение и похитил робот-пылесос», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что попытка выручить средства за чужую технику провалились из-за того, что устройство было неисправным. Узнав об этом, 20-летний подозреваемый выкинул его в мусорный бак.

Уголовное дело по факту инцидента направлено в суд.

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