В Госдуме задумались над поправками в законодательство об иноагентах

В Госдуме задумались над поправками в законодательство из-за 19-летнего Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом), который заявил, что записался в иноагенты «по приколу». Об этом сообщает «Подъем».

«Если это произошло в нарушение действующего законодательства, прокуратура вправе провести проверку и, если выявит нарушение, поправит», — заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских.

Он отметил, что изучит случай Никандрова.

«Если на самом деле необходимо инициировать внесение поправок, чтобы устранить какие-то пробелы, мы с коллегами это обсудим в нашей комиссии и примем решение», — заявил Альшевских.

Накануне Минюст включил в реестр иноагентов 19-летнего автора блога о технологиях Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) на основании его собственного заявления. В беседе с «Газетой.Ru» Никандров назвал свой случай уникальным и заявил, что намерен обжаловать решение Минюста в суде. Он отметил, что «просто спонтанно решил заполнить, указал паспортные данные, СНИЛС и ИНН, адрес прописки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику.