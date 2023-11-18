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Следователи начали проверку россиянина, который «кормил грудью» своего сына на камеру

СК проверит жителя Тюменской области, кормившего грудью сына на видео

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Shutterstock

Следственный комитет начал проверку жителя Тюменской области, который опубликовал в социальных сетях видео, где имитирует кормление грудью своего новорожденного сына-инвалида. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

В ведомстве пояснили, что на видео мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного. Ситуацию поручил проверить глава Следкома Александр Бастрыкин.

До этого на Кубани заметили водителя, который посадил младенца за руль. Инцидент произошел на выезде из Краснодара. Очевидцы засняли на видео, как отец, находящийся за рулем, посадил на свои колени ребенка. При этом младенец весело играл и радовался тому, что происходит вокруг.

По мнению очевидца, таким образом родитель подверг сына опасности. О том, обратился ли автор ролика в правоохранительные органы, неизвестно.

Также стало известно, что в Набережных Челнах шестимесячная девочка попала в реанимацию после удара головой об стол. 26-летняя женщина находилась дома со своей дочерью, будучи в нетрезвом состоянии она, по неустановленной пока причине, с силой ударила ребенка головой об стол.

Ранее женщина бросила младенца на морозе в парке Петербурга.

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