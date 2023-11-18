Мигранта подозревают в том, что он избил двух женщин и скрылся в Узбекистане

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с жительницей Самарской области, которую избили. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в июне. Иностранец напал на женщину и ее знакомую в ночное время суток в Тольятти.

«Впоследствии заявительница была госпитализирована, у нее диагностированы серьезные травмы головы», — сообщается в публикации.

В результате мужчине удалось уехать в Узбекистан. Мигранта объявили в розыск.

Бастрыкин поручил управлению ведомства по Самарской области возбудить уголовное дело и предоставить доклад о результатах расследования. Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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