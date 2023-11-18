В Турции уверены, что Израиль избавится от премьера Нетаньяху

Израиль избавится от премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за решения провести операцию в Газе. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Он считает, что страна избавится от премьер-министра, потому что тот заставляет свою страну платить высокую цену за операцию в секторе Газа. По его словам, 60-70% людей в Израиле выступают против Нетаньяху.

«Сейчас все снабжают его оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться за это», — заключил Эрдоган.

25 октября Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля. Также он выступил с объявлением о готовности Турции стать страной-гарантом для Палестины.

Также глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израилю нужно отступить, не совершать ошибку в Газе и не начинать наземную операцию.

Однако 27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.