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Байден признался, что приревновал президента Мексики к своей жене

Президент США Байден признался, что приревновал главу Мексики к своей жене Джилл

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден во время встречи со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором признался тому, что он понравился его жене Джилл. Об этом пишет Daily Mail.

«Вчера вечером мы ужинали. Ты сидел рядом с моей женой — и был таким очаровательным, что я взволновался, что ты нравишься ей больше, чем я», — пошутил Байден.

В ответ мексиканский лидер вежливо улыбнулся и не стал комментировать это высказывание.

До этого в конгрессе США выразили беспокойство из-за «снижения когнитивных способностей» Байдена.

Новый спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Майк Джонсон объяснил, что такого мнения придерживается большинство сенаторов. При этом дело не в личности и характере Байдена, а в его возрасте.

Ранее Байден опоздал на последнее заседание саммита АТЭС.

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