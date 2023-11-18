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В Одессе вандал облил памятник Пушкину краской

В Одессе художник облил краской памятник Пушкину

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Денис Петров/РИА Новости

В Одессе зафиксировали случай вандализма на Думской площади. Об этом сообщает Life со ссылкой на украинские СМИ.

Неизвестные залили постамент памятника русскому писателю Александру Пушкину красной краской. По данным украинских изданий, это сделал местный альтернативный художник.

Сообщается, что мужчина также забрызгал краской себя, дождался полиции и не уходил с места происшествия. Свои действия украинец назвал «перфомансом».

Подобные случаи уже происходили в других городах Украины. Так, в Киеве ранее демонтировали монумент, посвященный Пушкину. На кадрах с места заметно, как рабочие снимают с постамента облитый краской памятник.

Ранее во Львовской области жители сел выступили против сноса памятников эпохи СССР.

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