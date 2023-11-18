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Четверо россиян вымогали деньги у ребенка, угрожая ему гвоздодером

В Татарстане будут судить четырех мужчин, которые вымогали деньги у ребенка

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Казани передано в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые угрожали подростку расправой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

Инцидент произошел в декабре 2022 года в Зеленодольске, четверо местных жителей требовали у 13-летнего подростка 7,5 тысяч рублей. Ребенка сильно избили и пообещали расправиться с ним при помощи гвоздодера, если он не отдаст им требуемую сумму.

Школьнику удалось сбежать от своих мучителей, он рассказал о произошедшем родителям. Вымогателей задержали, все четверо находятся под стражей, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых завершено и передано в суд.

Злоумышленникам могут грозить длительные сроки заключения.

Ранее молодой человек потребовал деньги у ребенка и избил его, услышав отказ.

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