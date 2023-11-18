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Эксперты из Москвы начали расследование дела об обрушении дома в Астрахани

Криминалисты приступили к расследованию дела об обрушении дома в Астрахани

Эксперты-криминалисты, привлеченные Следственным комитетом РФ, приступили к расследованию уголовного дела по факту обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, на месте инцидента работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Создана следственно-оперативная группа, допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Кроме того, был назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая.

В СК РФ указали, что были опрошены более 70 жильцов дома. Произведены выемки необходимых документов, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия.

В числе рассматриваемых версий произошедшего — повреждение несущей конструкции при ремонте здания.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

17 ноября пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина сообщила, что за медпомощью после обрушения жилого дома в Астрахани обратились шесть человек.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.

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