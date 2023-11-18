Пожар в гостинице в Свердловской области ликвидирован

Пожар в гостинице в Свердловской области на площади 1000 квадратных метров потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram.

«В Свердловской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в гостинице», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе 290-го км трассы Пермь — Екатеринбург горит кровля гостиницы. По данным МЧС, сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались. В тушении огня были задействованы 25 специалистов и 8 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

16 ноября сообщалось о пожаре на заводе радиаторов Forte Prom GmbH в Красноармейском районе Волгограда. Во время ЧП две работницы получили ожоги.

В этот же день пожар произошел на территории воинской части около поселка Котлубань в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.