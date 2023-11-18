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Российский омбудсмен поддержала отказ частных клиник от абортов

Омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала правильным ориентиром отказ частных клиник от проведения абортов. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению омбудсмена, меры не должны быть ограничительными, сами же женщины нуждаются в поддержке, чтобы принять взвешенное и обдуманное решение о сохранении или прерывании беременности.

В начале ноября министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что частные клиники на полуострове прекратили делать аборты.

Вслед за Крымом к такой практике перешла Курская область.

Сенатор Ольга Ковитиди вовсе предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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