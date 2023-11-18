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В Греции освободили приговоренную к пожизненному сроку террористку

В Греции освободили приговоренную к пожизненному сроку террористку Рупе

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Костис Нтантамис/РИА Новости

Одна из руководителей греческой террористической организации «Революционная борьба» Пола Рупе, ранее приговоренная к пожизненному заключению, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщило местное издание Proto Thema.

Уточняется, что соответствующее решение принял суд города Фивы. Рупе и ее сообщников арестовали в 2010 году за участие в террористической организации «Революционная борьба». Через 18 месяцев, по истечении максимального срока предварительного заключения, ее освободили из-под стражи. В 2012-м женщина и ее сожитель Никос Мазиотис, также бывший арестованный, не явились отмечаться в полицию и скрылись.

Рупа была приговорена к пожизненному заключению плюс 25 лет тюремного заключения за взрыв автомобиля возле Банка Греции в 2014 году. Тогда ответственность за взрыв на себя взяла «Революционная борьба».

В 2015 году Рупа ограбила отделение банка, а в феврале 2016 года неудачно пыталась организовать побег на вертолете Мазиотиса и членов организации «Заговора огненных ячеек» из тюрьмы Коридаллос. Осенью 2016 года женщина участвовала в вооруженном ограблении банка.

В январе 2017 года Рупа была арестована и вскоре приговорена. Однако в апреле 2021 года ее срок сократили до шести лет и трех месяцев. Совет судей Фив удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка. При этом Рупе запретили выезд из страны. Кроме того, ей предстоит регулярную отмечаться в полицейском участке по месту жительства.

До этого Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата заксобрания и сына экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрея, которого в июле прошлого года приговорили к девяти годам лишения свободы по статье УК РФ о мошенничестве.

Ранее фигуранта дела о расправе над журналисткой Политковской помиловали.

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