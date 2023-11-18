В Газу въедут грузовики с более 120 тысячами литров топлива

Утром в субботу, 18 ноября, в сектор Газа въедут три грузовика с более чем 120 тысячами литров топлива. Они проедут через контрольно-пропускной пункт «Рафах», передает египетский телеканал Al Qahera News.

«Три грузовика со 129 тысячами литров топлива въедут в Газу сегодня в 9:00 утром (10:00 мск. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

Военный кабинет Израиля ранее одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности «Шин Бет» пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день на нужды ООН.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.