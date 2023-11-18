Группа из 170 граждан РФ пересекла пункт пропуска «Рафах» и едет в Каир

Группа из 170 граждан России, которые днем ранее пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», направилась в Каир. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

«Организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир», — отмечается в публикации.

По информации ведомства, оперштаб МЧС РФ в столице Египта предоставит соотечественникам всю необходимую врачебную и психологическую помощь, а также обеспечит питанием, водой и ночлегом.

Накануне МЧС России сообщало, что порядка 200 граждан Российской Федерации и членов их семей пересекли пункт пропуска «Рафах». В министерстве отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной. Теперь их централизованной колонной направят в Каир, где продолжает работу оперативный штаб МЧС России.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.