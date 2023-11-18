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Врач заявила об опасности приема антибиотиков «на всякий случай»

Инфекционист Провоторова предостерегла от приема антибиотиков на всякий случай

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Прием антибиотиков без назначения специалиста может привести к формированию устойчивости организма к действующему веществу препарата, и при реальной угрозе лекарство перестанет помогать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Основная причина инфекций верхних дыхательных путей — вирусы. На них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло не всегда говорит, что развился стрептококковый тонзиллит — это один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны. Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу», — отметила специалист.

Принимать антибиотики для профилактики инфекций, по словам инфекциониста, бессмысленно. Это внесет дисбаланс в чувствительный микробиом человека.

Врач Провоторова посоветовала не заниматься самодиагностикой, пытаясь понять, что является причиной болезни — вирус или бактерия — и обращаться своевременно за медицинской помощью.

«Если необоснованный прием препаратов «на всякий случай» будет продолжаться теми же темпами, как сегодня, то реальностью станет ситуация, когда эффективных препаратов против бактериальных инфекций не останется», — предостерегла инфекционист.

Специалист напомнила, что причину болезни может установить врач, назначив лабораторный тест, результат которого будет через несколько дней. Помимо этого, у медиков, по словам Провоторовой, есть экспресс-тесты для диагностики гриппа, COVID и стрептококковой ангины.

«С их помощью точный диагноз можно поставить за 10-15 минут прямо у постели больного», — подчеркнула специалист.

Также врач поделилась доступными каждому мерами профилактики, с помощью которых получится свести частоту инфекционных заболеваний к минимуму. Так, инфекционист посоветовала пить бутилированную или кипяченую воду, чтобы снизить риск кишечных инфекций; использовать средства индивидуальной защиты в сезон ОРВИ; не пренебрегать презервативами при половых контактах, чтобы избежать гонореи.

«Не покупайте лекарства, в том числе антибиотики «про запас». Применять просроченные лекарственные средства запрещено, а их утилизация на полигонах твердых бытовых отходов приводит к накоплению остаточных количеств противомикробных препаратов в почве и грунтовых водах», — пояснила врач.

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