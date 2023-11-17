Бывшую учительницу, пустившую за руль своей машины подростка, обвинили в его изнасиловании

В штате Айдахо юноша сел за руль, попался полиции и признался, что состоял в близких отношениях с бывшим учителем. Об этом сообщает издание People.

Полиция остановила автомобиль, за рулем которого был подросток, 6 ноября. Правоохранители обратили внимание на это транспортное средство из-за сломанной задней фары и решили проверить документы у водителя. Во время проверки выяснилось, что машина принадлежит пассажирке, 36-летней Джессике Лоусон, находящейся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подросток тут же заявил офицеру, что он сел за руль, чтобы подвезти Лоусон до дома, а затем признался, что у него есть при себе марихуана. Он также рассказал полицейским, что женщина спаивала его и предлагала ему наркотики перед тем, как они занялись сексом.

Лоусон, попавшая за решетку после свидетельств родителей школьника, отрицает обвинения в изнасиловании и распространении запрещенных веществ и продолжает оставаться под стражей. Как уточняется, обвиняемая преподавала в средней школе, но в момент инцидента уже не являлась учителем.

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