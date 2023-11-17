Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое американцев могут сесть в тюрьму на 45 лет из-за сделки с Ираном

Минюст: двое граждан США могут сесть в тюрьму на 45 лет из-за сделки с Ираном

close
100%
Satish Kumar/Reuters

Двое граждан США могут быть осуждены на 45 лет заключения, после того, как их признали виновными в попытке покупки иранской нефти для перепродажи Китаю. Соответствующие данные размещены на сайте минюста США.

Обвиняемым по 42 года, один из них — житель штата Даллас Ван Чжэньюй, другой — Дэниел Лейн, проживающий в городе Маккинни в Техас.

«Они планировали скрыть происхождение нефти и продать ее нефтеперерабатывающему заводу в Китае. Ответчики также пытались скрыть свои незаконные сделки, получая иностранные паспорта, заключая фиктивные договорные соглашения и замышляя отмыть выручку от продажи через подставные организации и оффшорные финансовые счета», — заявили следователи.

Считается, что этой активностью Ван и Лейн занимались в период 2019-2020 гг. Их приговор будет оглашен 29 февраля 2024 года. Им грозит пять лет за преступный сговор с целью обхода санкций в отношении Ирана и по 20 лет за каждую попытку нарушения санкций и отмывания средств.

До этого американские чиновники призвали Вашингтон усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии.

Ранее в США анонсировали новые санкции против Ирана.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий