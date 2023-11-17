Двое американцев могут сесть в тюрьму на 45 лет из-за сделки с Ираном

Двое граждан США могут быть осуждены на 45 лет заключения, после того, как их признали виновными в попытке покупки иранской нефти для перепродажи Китаю. Соответствующие данные размещены на сайте минюста США.

Обвиняемым по 42 года, один из них — житель штата Даллас Ван Чжэньюй, другой — Дэниел Лейн, проживающий в городе Маккинни в Техас.

«Они планировали скрыть происхождение нефти и продать ее нефтеперерабатывающему заводу в Китае. Ответчики также пытались скрыть свои незаконные сделки, получая иностранные паспорта, заключая фиктивные договорные соглашения и замышляя отмыть выручку от продажи через подставные организации и оффшорные финансовые счета», — заявили следователи.

Считается, что этой активностью Ван и Лейн занимались в период 2019-2020 гг. Их приговор будет оглашен 29 февраля 2024 года. Им грозит пять лет за преступный сговор с целью обхода санкций в отношении Ирана и по 20 лет за каждую попытку нарушения санкций и отмывания средств.

До этого американские чиновники призвали Вашингтон усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии.

Ранее в США анонсировали новые санкции против Ирана.