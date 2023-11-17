В Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы

В Санкт-Петербурге задержали мужчин, которые напали на школьников. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по городу и Ленобласти.

16 ноября из образовательного учреждения на Хасанской улице поступил сигнал тревоги. Вскоре на место прибыли росгвардейцы и выяснили, что незадолго до их приезда во дворе школы неизвестные спровоцировали подростков на конфликт. Они повалили школьников на землю, а одного из них ударили в переносицу. Свидетелем произошедшего стал проходивший мимо учитель, который вмешался в потасовку и отвел детей в школу.

Нападавшие попытались преследовать их, но скрылись с места происшествия, когда охранник учебного заведения нажал тревожную кнопку. По предварительным данным, один из злоумышленников является отцом одного из учеников.

«Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся, поэтому родитель решил самостоятельно разобраться с обидчиком и пришел к школе после уроков», — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в возрасте 37 и 44 лет возле дома, расположенного напротив школы, их доставили в полицию. Один из задержанных, как уточняется, уже был судим за грабеж. Потерпевшим вызвали «скорую», но медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее двое подростков избили мальчика на детской площадке.