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Столяр построил рабочую деревянную копию Tesla Cybertruck и удивил Маска

NDTV: вьетнамец построил деревянную Tesla Cybertruck и удивил Илона Маска

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NDWoodArt/X

Столяр из Вьетнама сделал из дерева полностью рабочую копию электрокара Tesla Cybertruck, пишет NDTV. Изобретение мужчины оценил сам глава Tesla Илон Маск.

Мужчина рассказал, что потратил на создание деревянного прототипа 100 дней. По словам столяра, он поклонник Илона Маска, а идея создать Tesla Cybertruck из дерева пришла к нему несколько лет назад.

«За прошедшие годы я приступил к реализации нескольких проектов деревянных автомобилей, чтобы получить ценный опыт», — добавил вьетнамец.

Изобретатель использовал деревянные плиты, чтобы скрыть металлические рамы автомобиля, а также внедрил под капот электродвигатель и аккумуляторы. В машину также встроены такие же фары, как и на оригинальной Tesla.

Кроме того, творение вьетнамца оценил сам Илон Маск. Миллиардер написал в соцсетях, что ему очень приятно, что столяр сделал отличную копию электрокара.

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