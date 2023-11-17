В Херсонской области ввели сухой закон

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в большинстве населенных пунктов в подконтрольной Киеву части региона был вновь введен «сухой закон» — запрет на продажу алкоголя. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале украинского чиновника по итогам заседания Совета обороны Херсонской области.

Отмечается, что столица региона Херсон, а также Зеленовка, Степановка и Чернобаевка от ограничений освобождены.

Также по итогам заседания совета было принято решение о предоставлении необходимого оборудования мобильным группам по обнаружению российских беспилотников, о создании палаточного городка для лишившихся крова жителей области, а также запрете на въезд в Херсон для украинских военнослужащих, не выполняющих боевые задания на территории Херсонской области и не проживающих в Херсоне. Также в регионе анонсированы меры по повышению интенсивности мероприятий по мобилизации населения в ряды ВСУ.

12 марта украинские власти приняли решение отменить «сухой закон» в Херсонской области. Торговать алкоголем можно было на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00, однако военнослужащим и правоохранителям его продавать было запрещено.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации сообщил об уничтожении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона.