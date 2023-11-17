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«Доходит до скандалов»: хореографа детей-фигуристов хотят заменить из-за пошлых танцев

В Сургуте родители фигуристов требуют замены хореографа из-за пошлых танцев

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Постановщика танцев, работающего с юными фигуристами из Сургута, требуют отстранить от работы из-за тверка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил один из авторов инициативы.

Занимающиеся фигурным катанием в «Ледовом дворце спорта» (ЛДС) дети рассказали родителям, что танцуют на тренировках тверк. Взрослые решили, что преподаватель танцев обучил начинающих спортсменов неприличным движениям, которые все равно не пригодятся на льду.

«Мы с родителями считаем, что детям преподают неподобающие танцы на уроках хореографии. Я говорю про тверк. Мы не можем понять, как не совсем пристойные движения одним местом помогут нашим детям на льду. Мальчики постарше и вовсе отказываются выполнять эти движения. Доходит до скандалов», — рассказал на условиях анонимности собеседник агентства.

В администрации Сургута подтвердили факт получения жалобы от родителей воспитанников спортивной секции. При этом представители муниципалитета уверяют, что все занятия в ЛДС проходят по программе, утвержденной приказом Министерства спорта РФ, и тверк на них не преподают.

Тем не менее родители фигуристов знают об обратном, но часть из них, как отмечается, не считает тверк «неподобающим танцем» и в итоге не поддержала инициативу о замене постановщика.

Ранее в Югре родители обвинили учителя элитной гимназии в пропаганде ЛГБТ.

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