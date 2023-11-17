Мужчина выстрелил в голову своей жене на глазах у детей

Во Франции ищут мужчину, который подался в бега после нападения на жену при детях. Об этом сообщает Actu17.

16 ноября житель Ниццы проводил вечер вместе со своей женой и тремя детьми в возрасте 18, 14 и 10 лет.

В какой-то момент супруги поссорились, и мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он трижды выстрелил в сторону супруги, одна пуля попала ей в голову.

48-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Как отмечается, ее прогноз положительный и жизни женщины сейчас ничто не угрожает.

Ее муж, уроженец Кабо-Верде, скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

Ранее петербуржец избил свою 85-летнюю мать до критического состояния.