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Мужчина выстрелил в голову своей жене на глазах у детей

Во Франции женщина получила от мужа пулю в голову и выжила

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Depositphotos

Во Франции ищут мужчину, который подался в бега после нападения на жену при детях. Об этом сообщает Actu17.

16 ноября житель Ниццы проводил вечер вместе со своей женой и тремя детьми в возрасте 18, 14 и 10 лет.

В какой-то момент супруги поссорились, и мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он трижды выстрелил в сторону супруги, одна пуля попала ей в голову.

48-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Как отмечается, ее прогноз положительный и жизни женщины сейчас ничто не угрожает.

Ее муж, уроженец Кабо-Верде, скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

Ранее петербуржец избил свою 85-летнюю мать до критического состояния.

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