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Акция «БумБатл» установила новый рекорд по сбору макулатуры

Акция «БумБатл» установила новый рекорд по сбору макулатуры

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Depositphotos

В 4-м сезоне крупнейшей в России акции по сбору макулатуры «БумБатл» участники из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов, сообщили организаторы мероприятия.

Масштабная инициатива по сбору макулатуры стартовала 10 октября и проходила под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».

Победителей определили в шести номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов РФ Константина Цыганова, за время проведения акции к ней присоединились более 2,5 млн участников со всех регионов страны, которые смогли установить рекорд акции.

«БумБатл» позволяет продвигать идеи осознанного потребления через сбор макулатуры – важной и одной из самых объемных фракций в мусорном ведре каждого россиянина. В этом году более 2 млн участников собрали почти 100 тысяч тонн макулатуры. В пересчете на условно спасенные деревья можно сказать, что каждый участник акции уберег от вырубки минимум одно дерево», — отметил Цыганов.

В прошлом году участники смогли собрать 63,3 тысячи тонн макулатуры. Акция расширила форматы и благодаря вовлеченности волонтерского корпуса смогла охватить все без исключения регионы страны.

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