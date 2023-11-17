В Петербурге начались слушания потерпевших по делу о теракте с военкором Татарским

В Петербурге по делу о теракте в кафе против военного корреспондента Владлена Татарского начались слушания показаний потерпевших. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в здание Первого военного окружного суда постепенно будут вызывать пострадавших. Всего опросят порядка 87 человек.

Теракт случился 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате взрыва погиб сам Татарский, который проводил в заведении творческую встречу. В осуществлении теракта подозревают Дарью Трепову, которую 13 ноября признали вменяемой.

Стало известно, что 52 посетителя лекции получили серьезные травмы: ожоги, ранения головы и глаз, осколочные раны различных областей тела, взрывные травмы, тяжелые контузии, повреждения внутренних органов, множественные переломы костей. Одному человеку пришлось удалить глазное яблоко. Помимо взрослых, пострадало шестеро детей и подростков.

Посетители лекции военкора Владлена Татарского приехали на ту встречу из самых разных уголков страны. По информации Mash, помимо петербуржцев, пострадали жители Москвы, Нижнего Тагила, Ставрополя, Пензы, Рыбинска (Ярославская область), Саранска, Оренбурга, Кузбасса.

15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание. Однако во время заседания объявили, что один из потерпевших скончался.

Ранее стало известно, что по делу Треповой подано несколько гражданских исков.