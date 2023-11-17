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Несовершеннолетние учащиеся российского колледжа отравились едой с мухами и личинками

Mash: в Уфе учащиеся музыкального колледжа отравились едой с мухами и личинками

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В Уфе 12 учащихся музыкального колледжа отравились едой, в которой нашли мух и личинок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Пушкина в интернате при учебном заведении. Подростки, живущие там, пожаловались на рвоту и боли в животе. Родители учащихся рассказали, что несовершеннолетние видели в тарелках с пищей мух и личинок.

По словам руководства колледжа, сейчас идет эпидемиологическое расследование — специалисты Роспотребнадзора берут смывы и пробы пищи на анализ. На данный момент непонятно, чем именно отравились подростки. Сообщается, что еду для несовершеннолетних поставляла сторонняя компания.

Всех учащихся в связи с произошедшим отправили на внеплановые каникулы до 25 ноября. Родители подростков обратились в прокуратуру.

Ранее прокуратура обнаружила просроченную курицу в столовой тульской школы.

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