Несовершеннолетние учащиеся российского колледжа отравились едой с мухами и личинками

В Уфе 12 учащихся музыкального колледжа отравились едой, в которой нашли мух и личинок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Пушкина в интернате при учебном заведении. Подростки, живущие там, пожаловались на рвоту и боли в животе. Родители учащихся рассказали, что несовершеннолетние видели в тарелках с пищей мух и личинок.

По словам руководства колледжа, сейчас идет эпидемиологическое расследование — специалисты Роспотребнадзора берут смывы и пробы пищи на анализ. На данный момент непонятно, чем именно отравились подростки. Сообщается, что еду для несовершеннолетних поставляла сторонняя компания.

Всех учащихся в связи с произошедшим отправили на внеплановые каникулы до 25 ноября. Родители подростков обратились в прокуратуру.

Ранее прокуратура обнаружила просроченную курицу в столовой тульской школы.